В Саранске 29-летний парень пойдет под суд по обвинению в краже денег

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств.

В конце января нынешнего года 29-летний житель Саранска похитил из пункта приема металла, расположенного по адресу – Юго-Западное шоссе, денежные средства. Молодой человек знал, что помещение не охраняется. Парень похитил 47 тыс. рублей.

Свою вину молодой человек полностью признает.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф