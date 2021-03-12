В Саранске выслушала судебный приговор работница магазина, которая продала пиво 15-летнему парню

В Саранске суд вынес приговор в отношении работницы одного из местных магазинов, которая продала пиво несовершеннолетнему парню.
В декабре прошлого года работница продуктового магазина, расположенного по адресу – проспект Ленина, продала пиво 15-летнему подростку. Женщина не поинтересовалась возрастом покупателя и не попросила предъявить какой-либо документ, удостоверяющий личность.
В июле минувшего года гражданка уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда женщина была оштрафована.
На этот раз суд приговорил работницу магазина к 4 месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 5 процентов в доход государства условно.
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Источник: 13.мвд.рф