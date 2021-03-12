На модернизацию первичного звена здравоохранения в Мордовии направят более 2 миллиардов рублей

В ближайшие 5 лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в Мордовии направят более 2,8 млрд рублей.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе заседания коллегии регионального министерства здравоохранения отметил, что именно с этим звеном связана острая проблема дефицита кадров.

Глава региона рассказал, что во время рабочих поездок по районам Мордовии к нему часто обращаются местные жители по поводу отсутствия медиков в сёлах. Артем Здунов подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку на местах.

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Источник: e-mordovia.ru