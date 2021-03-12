В Мордовии обсудили вопросы, связанные с лечением жителей республики в других регионах России

В Мордовии на коллегии регионального министерства здравоохранения обсудили вопросы, связанные с лечением жителей республики в других регионах России.

Средства из регионального фонда обязательного медицинского страхования таким образом уходят в другие субъекты. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поручил министерству здравоохранения предметно заняться этой проблемой, отметив, что нужно стремиться к тому, чтобы качественную помощь высококвалифицированных специалистов каждый житель республики мог получить дома.

Также было дано поручение определить ключевые направления, которые может развивать регион с учетом компетенций республиканских медицинских специалистов.

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Источник: e-mordovia.ru