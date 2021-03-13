Гороскоп на 14 марта: у Близнецов проявятся артистические таланты, отличные новости получат Девы, а Скорпионы будут думать о путешествии

Овен

Член вашей семьи, выздоравливающий после болезни, может выразить признательность за вашу помощь, Овны. Будьте уверены: все, что вы делали, имело большое значение для этого человека.

Телец

В этот день может возникнуть желание написать свои мысли по теме, о которой вы думали или, возможно, даже изучали, Тельцы.

Близнецы

Ваши артистические таланты могут найти хорошее применение в этот день, Близнецы. Возможно, вы захотите изменить свой дом, чтобы это место выглядело немного более нарядным.

Рак

Изобразительное искусство должно представлять для вас особый интерес, Раки. Возможно, открывается выставка любимого художника, а может, вы решили попробовать начать рисовать.

Лев

Какие бы проблемы ни возникали в этот день, Львы, вы найдете для них оригинальные решения. Любовь имеет значение, и искусство может выйти на первый план.

Дева

Девам может позвонить друг, который принесет вам отличные новости. Это может означать успех какого-то проекта, в котором вы оба участвовали. Новость можно отпраздновать.

Весы

Вы можете удивить близкого друга или возлюбленного подарком, Весы. Для этого не нужен повод или особый случай. Возможно, вы увидите в магазине что-то, что ваш избранник хотел бы получить.

Скорпион

У Скорпионов на уме будет далекое место, которое вы не посещали уже какое-то время, и хотите увидеть его снова. Вы можете поиграть с идеей поехать туда, но вы не совсем уверены, что это осуществимо.

Стрелец

Стрельцы должны будут почувствовать любовь к одному особенному человеку. Вы можете запланировать интимный вечер, возможно, в любимом ресторане.

Козерог

Организованные вечеринки, импровизированные посиделки или другие общественные мероприятия должны быть приятными, Козероги. Не отклоняйте приглашение.

Водолей

Аура этого дня спокойная и умиротворяющая, стресс минимален. Скорее всего, вы будете очень хорошо ладить со своей группой, даже с самой сложной ее частью.

Рыбы

Любовь и романтика станут одними из ваших главных приоритетов на этот день, Рыбы. Кто-то смог захватить ваше сердце. Вы будете с нетерпением ждать встречи этим вечером.

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