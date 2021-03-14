В УФССП РФ по Мордовии определили победителей регионального этапа конкурса «Юный правозащитник»

УФССП РФ по Мордовии был проведен первый (региональный) этап конкурса «Юный правозащитник».

К участию в конкурсе приглашались дети государственных служащих и работников Управления в возрасте от 11 до 18 лет.

Оценка выступлений участников проводилась членами региональной конкурсной комиссии в соответствии с утвержденными критериями.

В первой возрастной группе (11 – 13 лет) победителем стал Казаков Д.И., тема работы: «Спорт в жизни судебных приставов». Во второй возрастной группе (14 – 16 лет) победу одержали Абрамова А.А., тема работы: «Очерк о герое родного края», и Янбаев А.Р., тема работы: «Права ребенка в семье».

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Источник: r13.fssp.gov.ru