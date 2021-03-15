В Рузаевском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погибла 41-летняя женщина

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибла женщина.

Происшествие произошло днём 13 марта на 5-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Зыково и Архангельское Голицыно. По предварительной информации, 44-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Форд», превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком марки «Рено».

От полученных телесных повреждений 41-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия. Водитель данного транспортного средства был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф