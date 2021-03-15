Гороскоп на 16 марта: Тельцы будут загружены творческой работой, новых друзей обретут Скорпионы, а Рыбы захотят устроить вечеринку

Овен

Между Овнами и вашим романтическим партнером может состояться долгий телефонный разговор. Вы можете обсудить все, но чего вы, вероятно, не коснетесь, – это статус ваших отношений, который может вас расстроить.

Телец

Творческая работа может потребовать большего внимания и концентрации, чем обычно, Тельцы. Делайте перерывы и не забудьте поесть. К концу дня вы должны быть довольны результатом.

Близнецы

Молодые люди могут прийти к вам домой, Близнецы. Неожиданно вас попросят развлечь их. Обычно вы не любите быть в центре внимания, но в этом случае вам это может понравиться.

Рак

Вы можете получить телепатические сообщения от кого-то, кого вы не очень хорошо знаете, Раки. Этому человеку прямо сейчас может понадобиться друг.

Лев

Некоторая напряженная работа, проделанная вами в прошлом, о которой вы, возможно, забыли, могла бы привлечь внимание кого-то из авторитетов, Львы.

Дева

Странный разговор может произойти с кем-то, кого вы плохо знаете, Девы. В ходе беседы могут всплыть новые возможности карьерного роста, которые вы никогда не рассматривали.

Весы

Учеба, вероятно, будет вашей главной заботой, Весы. Вы можете провести много времени в библиотеках или книжных магазинах или, возможно, посетите лекцию или семинар.

Скорпион

Между Скорпионами и группой друзей могут возникнуть напряженные разговоры. Эти люди могут не быть близкими вам людьми, но к концу дня некоторые из них определенно могут стать друзьями.

Стрелец

Вы можете сосредоточиться на какой-нибудь работе, Стрельцы. На это может уйти больше времени, чем обычно, вероятно, потому, что будет задействовано много деталей.

Козерог

Загроможденный дом похож на загроможденный разум, Стрельцы, поэтому звезды советуют навести порядок в вашем жилище. Только не выбрасывайте то, что вам может понадобиться позже.

Водолей

Изучение философской или метафизической концепции или, возможно, древней или иностранной культуры может занять у вас много времени, Водолеи.

Рыбы

Рыбы могут решить устроить импровизированную вечеринку. Вы получите массу удовольствия, выпустите пар и почувствуете себя приятно уставшим, когда все закончится.

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