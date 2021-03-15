Атюрьевский район: у ФАПов и школ появился выход в интернет 15 Марта 2021

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» социально значимые объекты Атюрьевского района подключены к сети Интернет.

В Новочадовском и Кишалинском сельских поселениях это – ФАП, школа, администрация. В Курташкинском – школа и администрация, в Перевесьеском – школа, в Б-Шуструйском – ФАП в Усть-Рахмановке, в Стрельниковском сельском поселении – ФАПы в с. Стрельниково, с. Клопинка, д. Пичеполонга.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.