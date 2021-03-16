Гороскоп на 17 марта: Близнецы увеличат свой доход, использовать интуицию следует Львам, а у Водолеев улучшатся условия работы

Овен

В этот день может начаться исцеление некоторых детских травм, Овны, возможно, через контакт с кем-то, кто знал вас еще ребенком. Не удивляйтесь, если вы прослезитесь.

Телец

Тельцы могут получить отличные новости, возможно, от избранника или кандидата на эту «должность». Эти сведения могут каким-то образом освободить вас обоих для дальнейшего развития отношений.

Близнецы

Если Близнецы очень много работали, чтобы увеличить свой доход, то результаты могут наконец проявиться. Поблагодарите свою счастливую звезду и спланируйте свободное время.

Рак

Вы должны чувствовать себя особенно привлекательно, романтично и сексуально, Раки. Нынешний или потенциальный избранник, с которым вы столкнетесь, вероятно, захочет спланировать встречу с вами вдвоем.

Лев

Интуиция может оказаться чрезвычайно ценной, когда дело доходит до решения сложной ситуации, Львы, поскольку вас вынудят действовать вопреки логике.

Дева

Некоторые слухи о друге, который недавно начал новые отношения, могут дойти до вас, Девы. Не бойтесь позвонить и выслушать все из первых уст.

Весы

Незначительные изменения в вашем денежном положении могут сделать этот день прекрасным, Весы. Что бы это ни было, теперь вы сможете совершить покупку, уже отложенную вами на более поздний срок.

Скорпион

Вы можете почувствовать, как будто ваш разум взорвался, Скорпионы. Если вы изучали интеллектуальный или духовный предмет, то идеи будут приходить со скоростью света.

Стрелец

Эмоции и воспоминания, которые были похоронены в вашей психике, могут внезапно возникнуть в этот день, Стрельцы. Освободите все блоки, которые могли быть вызваны этими воспоминаниями.

Козерог

Дружба может перерасти в нечто большее в этот день, Козероги. Кто-то, кого вы достаточно хорошо знаете, но никогда не считали потенциальным избранником, может внезапно проявить к вам романтический интерес.

Водолей

Изменение условий работы может иметь положительное значение для вас, Водолеи. Возможно, вы пересели за другой стол, переехали в другую комнату, этаж или здание. Что бы это ни было, ваша работа станет гораздо спокойнее.

Рыбы

Некоторые интеллектуальные знания, приобретенные вами в этот день, могут существенно повлиять на любые творческие проекты, над которыми вы работаете, Рыбы.

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