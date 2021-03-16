В Мордовии медсестра обвиняется в похищении и покушении на сбыт психотропных веществ

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 40-летней местной жительницы, которая обвиняется в похищении и покушении на сбыт психотропных веществ.

В мае прошлого года обвиняемая, занимая должность медицинской сестры в одном из лечебных учреждений республики, имея допуск к лекарственным препаратам, в том числе содержащим в своем составе психотропные вещества, решила похитить их с целью последующего сбыта.

Реализуя преступный умысел, во время дежурной смены женщина взяла из сейфа процедурного кабинета таблетки и раствор для инъекций, содержащие в своем составе психотропные вещества. Зная, что медицинские препараты могут понадобиться не всем пациентам отделения, гражданка набрала содержимое нескольких ампул в пять шприцов, после чего спрятала похищенные лекарства к себе в сумку, а по окончании смены вынесла из учреждения. Пустые ампулы от раствора она убрала обратно в сейф для учета в качестве израсходованных по назначению.

Утром 26 мая женщина направилась в Октябрьский район Саранска для проведения за денежное вознаграждение в сумме 2 тыс. рублей процедуры детоксикации организма ранее незнакомому ей гражданину. По прибытии к дому последнего обвиняемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении женщины находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф