В Мордовии три парня пойдут под суд по обвинению в избиении и грабеже

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Нижегородской области 1997 и 1998 годов рождения и жителя Саранска 2001 года рождения, которые обвиняются в ограблении женщины и избиении парня.

В начале осени прошлого года один из обвиняемых в социальной сети договорился о встрече с ранее незнакомым ему 21-летним жителем Саранска, к которому он приревновал свою приятельницу. Встреча состоялась в вечернее время на улице Косарева. В ходе общения произошел конфликт, во время которого обвиняемые избили парня. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека травму грудной клетки, переломы ребер и ушибы в области скулы.

В тот же вечер два фигуранта уголовного дела возле подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, вырвали из рук сидевшей на лавочке женщины сумку. Известно, что изначально парни планировали помочь гражданке, поскольку она плакала, но крайне быстро в сознании обвиняемых на смену благим намерениям пришел преступный умысел.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф