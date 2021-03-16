В Мордовии были проверены организации, в которых отбывают наказание осужденные к исправительным работам

Сотрудниками филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии была осуществлена плановая проверка организаций, в которых трудоустроены осужденные к исправительным работам, на предмет удержания процентов из их заработной платы.

Первое, на что обращали внимание сотрудники УИИ - своевременность начала производства удержаний из заработной платы осужденного в доход государства, правильность и своевременность перечисления удержанных сумм в соответствующий бюджет.

Также представители уголовно-исполнительной инспекции проверили согласование с УИИ предоставленного осужденному ежегодного оплачиваемого отпуска, информацию о причинах невыхода осужденного на работу и о допущенных им нарушениях и примененных к нему мерах взыскания и поощрения.

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Источник: 13.fsin.su