В Ичалковском районе одна из местных организаций вовремя не выплатила зарплату работникам

Прокуратурой Ичалковского района в феврале текущего года была проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности АО «Автоколонна №1659».

В ходе указанной проверки было установлено, что на предприятии имеется задолженность по заработной плате перед 10 работниками на сумму 317 тыс. рублей.

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате в интересах работников указанного предприятия, которые рассмотрены и удовлетворены.

Генеральному директору организации было внесено представление об устранении нарушений законодательства, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru