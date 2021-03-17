С начала 2021 года 15 жителей Мордовии лишились денег с утерянных банковских карт

С начала нынешнего года в полицию с заявлением о краже денег с утерянной банковской карты обратились 15 жителей Мордовии.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, колеблется от 39 до 10354 рублей и в целом составляет около 55 тыс. рублей.

Во всех случаях злоумышленники действуют по одной и той же схеме. В случае обнаружения бесхозной банковской карты они забирают её себе и расплачиваются находкой в продуктовых магазинах.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе одна из местных организаций вовремя не выплатила зарплату работникам.

Источник: 13.мвд.рф