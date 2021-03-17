Атяшевский район: три общественные территории участвуют в голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Жители р.п. Атяшево сами смогут выбрать территорию, которая, по их мнению, больше всего нуждается в благоустройстве в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Как рассказал Глава Атяшевского городского поселения А.И. Серов, в голосовании будут участвовать три общественные территории: по ул. Центральная, прилегающая к памятнику «Паровоз»; площадь 40-летия Победы и около Поселковской средней школой № 1.

Площадь 40-летия Победы расположена в центре Атяшева и является композиционным ядром современной архитектурно-планировочной структуры поселка. Рядом сосредоточены большинство организаций и учреждений административного, культурно-бытового и торгового назначения, храм Апостола Андрея Первозванного и Центр Национальной культуры и ремесел. По сложившейся традиции площадь является местом, где проходят все мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дню района, устанавливается новогодняя ёлка.

Памятник «Паровоз» открыт 24 августа 2014 г., в день празднования 120-летия поселка. Благоустройство территории вокруг него будет способствовать формированию единого общественного пространства перед социальными учреждениями, улучшению социально-бытовых условий для проживания населения.

Территория около Поселковской средней школой № 1 может стать местом притяжения как детей, так и всех жителей Атяшева. После благоустройства здесь появится возможность проводить культурно-спортивные мероприятия местного и районного масштаба.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 13.gorodsreda.ru.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.