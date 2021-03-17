В Мордовии местная жительница пойдет под суд по обвинению в похищении бюджетных денег

В Мордовии предстанет перед судом местная жительница, которая обвиняется в похищении бюджетных денежных средств.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с февраля по октябрь прошлого года обвиняемая, занимая должность руководителя общества с ограниченной ответственностью по оказанию образовательных услуг, используя свое служебное положение, путем обмана работников Центров занятости предоставила в учреждения документы, содержащие сведения о якобы оказанных по ранее заключенным государственным контрактам услугах по профессиональному обучению граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Женщина похитила бюджетные денежные средства в сумме более 125 тыс. рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография».

Гражданка полностью признала свою вину и возместила причиненный материальный ущерб.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф