В Рузаевке 18-летний водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Рузаевке 10-летняя девочка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 17 марта. На улице К. Маркса 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Ягуар», совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пресекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Известно, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф