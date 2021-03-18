В Рузаевке 18-летний водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Рузаевке 10-летняя девочка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.
ДТП произошло вечером 17 марта. На улице К. Маркса 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Ягуар», совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пресекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Известно, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф