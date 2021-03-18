В Мордовии увеличилось количество пресеченных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В Мордовии растет эффективность работы правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По итогам двух первых месяцев нынешнего года в Мордовии количество пресеченных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возросло на 19,2%, составив 143 случая.

Кроме того, за отчетный период на территории республики было пресечено 111 преступлений с целью сбыта, что на 46,1% больше, чем за 2 месяца прошлого года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф