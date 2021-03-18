Житель Ардатова обвиняется в покушении на кражу алкогольной продукции из магазина

В Ардатове суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на кражу алкогольной продукции из магазина.

В январе нынешнего года 45-летний житель Ардатова, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с гражданской женой. После завершения словесной перепалки мужчина отправился в магазин за спиртным. Торговое заведение в тот момент было закрыто. Гражданин, вдавив створки окна, проник в помещение магазина и похитил с прилавка шесть бутылок рома и две бутылки виски. В это время к торговому заведению подъехали сотрудники охранной организации. Мужчина поспешил покинуть место преступления, а спиртное спрятал в сугробе. Спустя некоторое время обвиняемый решил вернуться за украденным. По пути к магазину мужчину задержали стражи порядка, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф