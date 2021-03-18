Народные приметы на 19 марта подскажут, можно ли рассчитывать на хорошую погоду

Народные приметы на 19 марта помогут определить, когда установится стабильно хорошая погода.

Несколько столетий назад, когда прогноз погоды был приметой и не более того, люди верили, что высокие облака, которые быстро плывут по небу в девятнадцатый день весны, сигнализируют о том, что в ближайшее время установится благоприятная метеорологическая обстановка на длительный срок.

Если же в этот день столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, это означает, что в течение ещё 40 дня будут наблюдаться морозы.

Также существует примета о том, что дятел, которого слышно 19 марта, предвещает позднее наступление настоящей весны.