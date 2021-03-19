Гороскоп на 20 марта: Овнам нужно восстановить силы, ввести в заблуждение могут Скорпионов, а Козерогам лучше не ставить подпись на документах

Овен

Это день отдыха и релаксации. Офис выживет без вас, Овны. Вы работали долго и упорно эти последние несколько недель. Теперь важно восстановить свои силы.

Телец

На работе может происходить какое-то неэтичное поведение, которое может вызвать давно скрытый гнев, Тельцы. Возможно, вам будет трудно сдерживать эмоции, но это необходимо.

Близнецы

Проверяйте и перепроверяйте любую информацию, которая встречается вам, Близнецы. В воздухе витает обман и недовольство, что при любых является неудачным сочетанием.

Рак

Вероятны финансовые ошибки, Раки. Кто-то может захотеть, чтобы вы смотрели на вещи с его или ее точки зрения, которая может не основываться на фактах. Проверяйте важные цифры, попадающие на ваш стол.

Лев

Вы не будете чувствовать себя особенно общительными, Львы. Вы будете счастливее всего дома с хорошей книгой, хорошей едой и без контакта с внешним миром.

Дева

В этот день в доме Дев не все спокойно. Невозможно избавиться от ощущения, что кто-то лжет. Лицо, скрывающее информацию, делает это для вашего же блага и обратится к вам, как только ситуация будет разрешена.

Весы

Странно, как прошлые инциденты могут причинять боль в настоящем. В этот день Весы могут почувствовать себя переполненными воспоминаниями об особенно травмирующем инциденте.

Скорпион

Очевидно, что на вашей работе происходит что-то закулисное и неэтичное, Скорпионы. Коллеги могут попытаться использовать конфиденциальную информацию в своих интересах.

Стрелец

Не доверяйте никому, даже тем, кого считаете друзьями, Стрельцы. Признаки обмана видны повсюду, особенно на работе. Кто-то может манипулировать информацией в своих интересах.

Козерог

Не доверяйте ничему, связанному с деньгами или контрактами, Козероги. Это не лучший день для заключения каких-либо контрактов или подписания договоров.

Водолей

Это не самый удачный день для подписания контрактов или любой юридической работы, Водолеи. Атмосфера дня предполагает поступление дезинформации и возникновение недопонимания.

Рыбы

Доверяйте только своим инстинктам в отношении всех, с кем вы встретитесь в этот день, Рыбы. Вокруг есть неэтичные люди, и один из них может оказаться рядом с вами.

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