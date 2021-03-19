Эксперты: инфраструктурные облигации поддержат региональных девелоперов

Правительство РФ намеренно выделить Минстрою 638 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на субсидирование крупного дохода по инфраструктурным организациям, направленным на развитие жилищного и транспортного строительства.

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что для запланированного выпуска облигаций на 30 миллиардов рублей предполагается выделить 638 миллионов рублей. Денежные средства будут выдаваться на инфраструктуру для жилищного строительства и формирования городской среды на срок до 15 лет под льготную ставку.

Выпускать облигации будет специализированное общество проектного финансирования, которое создал ДОМ.РФ. Виталий Мутко, генеральный директор государственной компании, заявил, что размещение ценных бумаг на рынке начнется в ближайшее время. На своей странице в Instagram он написал, что покупка квартир в новостройках станет привлекательнее, если в жилых комплексах будет сразу «удобно и комфортно жить». Для этого, по мнению Мутко, нужны качественные дороги, детские сады, школы и поликлиники. Однако, не все застройщики способны обеспечить строительство всех этих объектов сразу. Поэтому механизм облигаций будет оказывать помощь бизнесу.

Программа будет запущена в пяти пилотных регионах: Тульская, Тюменская, Ленинградская, Сахалинская и Ростовская области.

Полпред президента России в Уральской области Владимир Якушев в беседе с ТАСС сказал, что программа станет «хорошим подспорьем для застройщиков, многие из которых сейчас испытывают трудности с привлечением средств на строительство социальных объектов, коммунальных сетей».

К тому же, по мнению чиновника, инфраструктурные облигации могут стать эффективным источником привлечения инвестиций в строительную отрасль от крупных институциональных инвесторов.

Александр Моор, губернатор Тюменской области (один из пилотных регионов программы), подчеркнул, что инфраструктурные облигации обеспечат граждан комфортным и доступным жильем, а также помогут развитию жилищного строительства в целом. Он добавил, что в области создана рабочая группа с участием представителей ДОМ.РФ и правительства региона.

А председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков уверен, что механизм инфраструктурных облигаций необходимо расширять, чтобы он стал доступен большинству регионов.

В настоящее время минимальная сумма займа составляет 300 миллионов рублей. Но есть регионы, где проекты могут быть не столь дорогими, а стоимость инфраструктуры может быть меньше, чем предусмотрено постановлением правительства. Предложение о снижении минимальной суммы займа уже представлено на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.

Но президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко добавил, что займы сопровождаются государственной гарантией субъекта. И это является одним из основных ограничений, так как в ряде регионов уровень госдолга не позволит получить соответствующие гарантии.

Стоит отметить, что ранее правительством РФ были утверждены правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Планируется, что программа обеспечит доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья за счет предоставления льготных займов на длительный срок, обеспеченных государственными гарантиями регионов.