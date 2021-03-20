Гороскоп на 21 марта: Тельцы посмотрят в будущее с оптимизмом, положительные изменения в жизни произойдут у Дев, а Водолеям сильно поможет общение

Овен

Неожиданный визит мрачного или депрессивного человека может немного смутить вас, Овны. Не пытайтесь быть слишком веселым. Важнее быть хорошим слушателем.

Телец

Контакт с избранником, родственником или близким другом может вызвать у вас радость и оптимизм в отношении будущего, Тельцы. Смотрите в будущее, грядут перемены.

Близнецы

События, не зависящие от вас, могут потребовать ремонта вашего дома или двора, а некоторые могут показаться ошеломляющими, Близнецы. Только не паникуйте!

Рак

Довольно неприятное общение может заставить вас задуматься о негативной стороне всего, что вы узнаете, Раки. Не попадитесь в эту ловушку, ведь всегда есть и положительные стороны.

Лев

Тревожные события, связанные с деньгами, могут немного расстроить вас, Львы, но они будут решены к концу дня. К примеру, вы можете потерять, а затем найти свой кошелек.

Дева

Удачное изменение обстоятельств в жизни друга может положительно повлиять и на вашу жизнь, Девы. Эта ситуация может потребовать больших изменений, не говоря уже о тяжелой работе.

Весы

Этот день станет началом периода новых начинаний в вашей карьере, Весы. Возможно, вы уходите со старой работы на новую или переходите на новую должность у вашего текущего работодателя.

Скорпион

Ваша жажда приключений сейчас на пике, Скорпионы. Друзья могут позвонить и предложить интересные горящие экскурсии. Действуйте!

Стрелец

С вами могут произойти внезапные личные или профессиональные перемены, Стрельцы. Возможно, вы получите новую работу, или встретите того, кто изменит вашу жизнь.

Козерог

Вы можете подумать о переезде в этот день, Козероги, или же кто-то из ваших соседей может съехать или заселиться. Возможно также, что вы задумаетесь о путешествии.

Водолей

Общение в этот день должно открыть путь к личному и профессиональному росту, Водолеи. Вы можете прийти к новому взаимопониманию с коллегами или улучшатся романтические отношения, возможно, из-за более тесного общения.

Рыбы

Рыбы могут почувствовать себя немного расстроенными и несколько подавленными из-за временной разлуки с любимым человеком. Звезды советуют направить свою энергию на творческие проекты.

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