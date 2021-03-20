Народные приметы на 21 марта подскажут, установится ли в ближайшее время хорошая погода

Народные приметы на 21 марта помогут установить, есть ли в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время установится благоприятная метеорологическая обстановка.

Для того, чтобы узнать, что будет происходить в будущем, люди очень часто смотрят на небо. Так было всегда. В былые времена взоры, направленные в небесную высь, установили, что быстрые и высокие облака в двадцать первый день весны предвещают, что совсем скоро установится хорошая погода.

Если же в этот день имеет место прохладный температурный режим, настоящая весна наступит не очень скоро.

Наличие тумана в этот день народные приметы называют сигналом о скорых заморозках.