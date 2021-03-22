Житель Мордовии, ударивший знакомого ножом, три с половиной года проведет в тюрьме

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего знакомого.

В августе прошлого года 38-летний житель села Старые Пичуры приехал вместе со своим 44-летним знакомым, проживающим в селе Кажлодка, в посёлок Красноармейский для выяснения отношений с местным жителем. Постепенно разговор перерос в драку. Житель села Кажлодка попытался разнять мужчин. В этот момент 38-летний участник конфликта ударил знакомого ножом в живот. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Медиков вызвала местная жительница, которая обнаружила пострадавшего лежащим на земле. Знакомый осужденного был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Пострадавший выжил.

Решением суда в отношении 38-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф