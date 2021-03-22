Мэр Саранска заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе

В ходе оперативного совещания, которое прошло сегодня, 22 марта, в администрации Саранска, было обсуждено проведение в районах города мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Главы районных администрации сообщили, что в настоящее время продолжаются дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования многоквартирных домов. Выявленные во время мониторинга недоработки управляющие компании устраняют в кратчайшие сроки.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил продолжать все профилактические мероприятия. Мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе улучшается, но её ещё нельзя назвать идеальной.

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Источник: adm-saransk.ru