В мэрии Саранска обсудили проблемы с горячим водоснабжением и отоплением в доме № 45 по улице Косарева

На минувшей неделе в одном из республиканских СМИ был показан сюжет о проблемах с горячим водоснабжением и отоплением в доме № 45 по улице Косарева.

На оперативном совещании мэр Саранска Пётр Тултаев обратился к главе администрации Октябрьского района города Сергею Мальченкову за разъяснениями по указанному вопросу. Сергей Мальченков сообщил, что управляющая компания совместно с ПАО «Т Плюс» и до обращения жителей к журналистам проводила комплекс мероприятий для нормализации подачи горячего водоснабжения и отопления, но он не дал результатов. В этом доме горячая вода нагревается теплообменником. Предположительно, мощности нагревательного оборудования не хватает, чтобы подогревать температуру до нормативной. К такому мнению пришли специалисты. Управляющая компания заказала дополнительные пластины. После увеличения мощности нагревательного оборудования проблема должна быть решена. В настоящее время температура горячей воды составляет 55 градусов, а норма равна 62 градусам.

Мэр отметил, что этот вопрос должен находиться на контроле районной администрации до полного его решения.

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Источник: adm-saransk.ru