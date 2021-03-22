«Газпром газораспределение Саранск» предупреждает о риске аварийных ситуаций на газораспределительных сетях

С наступлением весны происходит интенсивное таяние снега, по причине чего возможны размывы и подвижки грунта, оползни на склонах оврагов, затопление территорий, находящихся в зоне воздействия паводковых вод.

Всё вышеперечисленное может привести к возникновению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях.

«Газпром газораспределение Саранск» предупреждает, что в случае возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации газораспределительных сетей и газового оборудования во время угрозы подтопления зданий и жилых помещений, повреждения наружных и внутренних газопроводов, а также обнаружения запаха газа необходимо срочно звонить по телефонному номеру: 04 (104 – с мобильного).

Также читайте о том, что трассы Мордовии готовят к весеннему паводку.

Источник: 13.mchs.gov.ru