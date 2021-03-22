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Народные приметы на 23 марта подскажут, имеются ли признаки скорого наступления настоящей весны

Народные приметы на 23 марта подскажут, имеются ли признаки скорого наступления настоящей весны

Народные приметы на 23 марта помогут узнать, имеются ли поводы для того, чтобы рассчитывать на скорое наступление настоящей весны без каких-либо отголосков зимы.

В былые времена существовало поверье, формат которого несколько веков назад заменял прогноз погоды, гласящее, что наличие холодного ветра в двадцать третий день весны является своего рода свидетельством того, что зима ещё окончательно не отступила и в ближайшей перспективе свои позиции не уступит.

Затянутое облаками небо в этот день предвещает длительные дожди, но при этом комфортный температурный режим.

Если 23 марта наблюдается туман, то уже совсем скоро снег полностью растает, не оставив даже самого маленького следа.  