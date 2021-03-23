В Мордовии в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 34-летний мужчина

В Мордовии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 23 марта на 18-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Suzuki Grand Vitara, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Лада-Калина». После этого иномарка опрокинулась и загорелась.

Пострадал 34-летний водитель «Лады». Мужчина был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного ДТП.

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Источник: 13.мвд.рф