Житель Больших Березников пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении пороха

В Больших Березниках в скором времени выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в незаконном хранении пороха.
Стражами порядка было установлено, что 53-летний житель села Большие Березники хранил в своем дачном доме в деревне Александровка металлическую банку с порохом массой 156 г.
Мужчина заявил, что хранил указанную банку в личных целях.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф