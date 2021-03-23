Команда МВД по Мордовии стала лидером республиканских соревнований по стрельбе среди сотрудников силовых структур

В Мордовии прошли республиканские соревнования по пулевой стрельбе среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

В указанных состязаниях приняли участие более 60 спортсменов и 8 сборных команд.

Первое место в командном зачете заняла сборная МВД по Мордовии.

В личном первенстве в упражнении МВ-8 (5 пробных + 30 зачетных выстрелов в мишень с 50 метров) победителем стал представитель МВД Александр Канаев.

В личном зачете в упражнении ПБ-2 (5+20 выстрелов по неподвижной мишени № 4 с черным кругом) первое место заняла сотрудница МВД Елена Позднякова.

Также представительница МВД Татьяна Костюнина стала победительницей в личном зачете в упражнении ПБ-8 (скоростная стрельба с переносом огня по фронту после передвижения).

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Источник: 13.мвд.рф