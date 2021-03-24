Картонные коробки для торта от компании "Юни-Пак": надежное и экологичное решение

Торт – это продукт многосоставный. Тут и радость ожидания праздника, и предвкушение вкусного десерта, а еще небольшое произведение искусства! И все это скрывается в одной коробке. Очень важно, чтобы она достойно вела себя со всеми доверенными сокровищами. Коробка должна быть качественной и красивой. Именно такие предлагает компания "Юни-Пак". Хорошая упаковка сделает возможной доставку в самые удаленные места, надежно защищая доверенные ей кондитерские изделия.

Какие бывают коробки

Можно встретить самые разнообразные варианты упаковки десертов. Различаются они обычно по следующим свойствам.

Форма. Наиболее часто используются круглые или квадратные коробки для тортов. Но можно встретить и более экзотические варианты.

Цвет. Здесь лидирует белый: именно такого цвета типичная упаковка для тортика. Нередко на тару наносится узор, логотип и название изделия. Бывают коробки и других цветов.

Дизайн коробки. Она может быть украшена лентами и другими элементами. Промышленная упаковка обычно не украшается, но небольшая кондитерская может себе позволить такие усилия.

Обычно коробки изготавливают из картона. Это безопасный материал, который не влияет на вкусовые и ароматические свойства содержимого. Микрогофрокартон – наиболее качественный из существующих видов картона. Он не имеет собственного запаха, что очень важно для такой деликатной продукции. Обычно заводы и кондитерские предпочитают тару именно из этого материала.

Предложение от "Юни-Пак"

Компания "Юни-Пак" производит высококачественные упаковочные материалы для кондитерских изделий. Вы можете быть уверены в том, что в ассортименте продукции завода найдется именно тот тип коробок, который требуется. Чтобы уточнить детали, можно просмотреть информацию на сайте или позвонить менеджеру, который охотно ответит на все вопросы. Чтобы удешевить заказ, можно сразу купить коробок для торта в большом количестве.

Особое внимание при размещении заказа следует уделять размерам и форме коробок. Важно, чтобы они подходили всем типам реализуемой продукции. Собрать упаковку можно на месте: картонные коробки очень просты в обращении. Это надежный, качественный и экологичный материал, который поможет сохранить все свойства торта.

Для фирменных изделий или тех, которые изготавливаются индивидуально на заказ, можно предусмотреть особые коробки: с украшениями или иным дизайном. Как театр начинается с гардеробной, так и торт начинается уже с коробки – важно о ней позаботиться.