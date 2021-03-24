В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадал 65-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 23 марта на 438-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 65-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «Мерседес», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф