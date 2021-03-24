В одной из колоний Мордовии завершился капитальный ремонт караульного помещения отдела охраны

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии был проведен капитальный ремонт караульного помещения отдела охраны.

Была осуществлена перепланировка общей комнаты караульного помещения и комнаты начальника караула, на 40 квадратных метров увеличена общая площадь, заменена электропроводка и вся система коммуникаций.

Была произведена отделка и покраска стен, обновлено напольное покрытие, установлены навесные потолки и современные светильники. Закуплена необходимая мебель.

Все ремонтные работы проводились за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности учреждения.

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Источник: 13.fsin.su