Артем Здунов поручил разобраться в ситуации с содержанием безнадзорных животных в приюте Саранска

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поручил ответственным ведомствам в региональном правительстве и городской администрации разобраться в ситуации с содержанием безнадзорных животных в муниципальном приюте Саранска.

Руководитель региона отметил, что в социальных сетях участились жалобы от жителей города и представителей волонтерских организаций на условия содержания животных в указанном приюте.

Артем Здунов выразил обеспокоенность вопросом финансового обеспечения приюта.

Также руководитель республики сообщил, что направил обращение в прокуратуру о проведении проверки соблюдения в приюте законодательства об ответственном обращении с животными и целевого использования выделяемых на его содержание средств.

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Источник: e-mordovia.ru