В Саранске 25 марта ограничат стоянку транспортных средств по улице Степана Разина

В Саранске 25 марта будет ограничена стоянка транспортных средств по улице Степана Разина.

В период с 08:00 до 20:00 25 марта стоянка транспортных средств будет ограничена на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Терешковой до улицы Полежаева.

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения во время уборки снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru