Более 4 тысяч человек подали заявки на участие в проекте «Моя Мордовия»

Заявки на участие в проекте «Моя Мордовия» подали уже более 4 тыс. человек, представляющих самые разные сферы деятельности (всего 52 отрасли).

В рейтинг наиболее часто встречающихся мест работы участников проекта вошли региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, строительство, здравоохранение, среднее образование, обслуживание населения и сельское хозяйство.

Прием заявок на участие в проекте «Моя Мордовия» продолжится до 16 апреля 2021 года (12:00 по московскому времени).

Ознакомиться с требованиями к участникам и подать заявку можно на сайте моя-мордовия.рф.

Также читайте о том, что Артем Здунов встретился с волонтерами.

Источник: adm-saransk.ru