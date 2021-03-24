Жители Саранска смогут принять участие в голосовании по выбору территории для благоустройства в 2022 году

В период с 26 апреля по 30 мая нынешнего года на сайте 13.gorodsreda.ru пройдет голосование по выбору территории для благоустройства в 2022 году.

Любой желающий, начиная с 14 лет, сможет отдать голос по выбору общественной территории своего города.

В заключительный тур голосования в Саранске вышли три территории: сквер Подольских курсантов на ул. Гагарина-Комарова, бульвар Эрьзи и набережная р. Саранки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru