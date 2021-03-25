В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали 70-летний пенсионер и 21-летняя девушка

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Днём 24 марта на 270-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, столкнулись два автомобиля марок «Лада-Веста» и Toyota Hilux. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 70-летний водитель первой машины, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении второму транспортному средству.

Пострадали водитель «Лады» и 21-летняя пассажирка иномарки. Данные участники ДТП доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф