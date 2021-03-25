В Саранске уроженка Нижегородской области пойдет под суд по обвинению в краже кошелька

В Саранске суд вынесет приговор в отношении уроженки Нижегородской области, которая обвиняется в краже кошелька.

В сентябре прошлого года в полицию обратилась жительница Саранска. Женщина сообщила о том, что был похищен принадлежащий ей кошелек, который она забыла на прилавке в магазине.

Спустя некоторое время гражданка, причастная к краже, была задержана. Выяснилось, что похищение совершила 28-летняя уроженка Нижегородской области. Денежные средства в сумме 20 тыс. рублей, обнаруженные в кошельке, девушка потратила на личные нужды. Свою вину гражданка не отрицает.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении уроженки Нижегородской области находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жительница Ардатова стала жертвой неизвестного мошенника.

Источник: 13.мвд.рф