В Мордовии в 2020 году возбудили 40 уголовных дел по фактам похищения велосипедов

В МВД по Мордовии рассказали о случаях похищения велосипедов и личного имущества из транспортных средств.

В прошлом году дознавателями органов внутренних дел республики было возбуждено 40 уголовных дел по факту преступлений, связанных с хищением велосипедов, из них в суд с обвинительным актом направлено 18.

Всего по линии дознания за прошлый год к уголовной ответственности за хищение велосипедов было привлечено 19 лиц. В январе-феврале текущего года дознавателями было возбуждено 2 уголовных дела данного вида.

В прошлом году в Мордовии на 31,9% сократилось число зарегистрированных преступлений, связанных с кражами из транспортных средств. Количество расследованных уголовных дел увеличилось на 16,7%. Общая раскрываемость составила 80%.

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Источник: 13.мвд.рф