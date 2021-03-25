В Саранске местный житель во время ссоры жестоко избил своего знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

Правоохранители установили, что 10 февраля нынешнего года у 34-летнего жителя Саранска гостил его 39-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время попойки между собутыльниками вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта жестоко избил оппонента. После этого 39-летний гражданин ушел домой. Спустя два дня пострадавший вызвал медиков из-за серьезного ухудшения самочувствия.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф