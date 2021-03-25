В Саранске пойдут под суд два жителя Пензенской области, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Пензенской области, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

В ходе предварительного следствия было установлено, что весной прошлого года 26-летний житель города Спасска Пензенской области создал интернет-магазин по продаже наркотических средств бесконтактным способом. С целью извлечения максимальной выгоды он вовлек в организованную группу своего знакомого 1992 года рождения. В обязанности последнего входило извлечение из тайников оптовых партий наркотических средств, незаконно приобретенных организатором, их временное хранение, фасовка, посев и выращивание конопли и последующее оборудование так называемых закладок с целью дальнейшего сбыта наркотиков покупателям.

В период с июня по август 2020 года один из обвиняемых посеял, вырастил и высушил не менее одного куста конопли общим весом около 238 г. В последующем фигуранты расфасовали запрещенное вещество не менее чем на 100 частей, поместив их в полимерные пакеты с целью дальнейшей реализации. Ещё около 10 г марихуаны они стали незаконно хранить в жилище одного из них.

В начале сентября парни на арендованном автомобиле приехали из Пензы в Саранск. С собой у них было 100 свертков с марихуаной общим весом не менее 227 г. Находясь в лесном массиве вблизи села Макаровка, они организовали 13 закладок общим весом около 60 г. В этот момент обвиняемые были задержаны.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителей Пензенской области находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф