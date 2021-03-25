В Мордовии в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» проводятся мероприятия со школьниками

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» по инициативе епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина и при поддержке сотрудников МВД были проведены мероприятия, направленные на профилактику наркомании и формирование морально-нравственных ориентиров, для учеников лицея № 1 и Комсомольской школы № 2 Чамзинского района.

Епископ довел до школьников информацию о негативном влиянии наркотиков на физическое и психическое здоровье человека, подчеркнув значимость здорового образа жизни и созидательного труда на благо других людей.

Старший лейтенант полиции Екатерина Жерноклеева напомнила ребятам об уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Источник: 13.мвд.рф