Алексей Индриков: «Благодаря социальным мерам поддержки у людей появляется время на духовное развитие»

Владимир Путин подписал закон, разрешающий многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, получать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Изменения вносятся в Трудовой кодекс: с 12 до 18 лет увеличивается возраст детей, родителям которых предоставляется приоритет по выбору времени отпуска, право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет. Ранее льгота предоставлялась работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаже работы будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

«Для государства, общества, народа - все меры и шаги, направленные на уверенность многодетных семей в будущем своих детей - однозначно правильны. Мы помним серьезную поддержку государством многодетных семей в разгар карантина и самоизоляции. Такого рода меры поддержки показывают, что есть будущее и у культуры - ведь когда более или менее решены базовые материальные потребности - у людей появляется время на духовное развитие», — отметил в своем комментарии для проекта «Экспертные клубы России» доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ Алексей Индриков.