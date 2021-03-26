Мордовия в ближайшее время получит более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса

Во время очередного заседания оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии было отмечено, что кампания по вакцинации в республике набирает хорошие темпы.

Также в ходе заседания было сказано, что необходимо сохранять текущие темпы вакцинации до достижения коллективного иммунитета.

До конца недели, как сообщила заместитель исполняющего обязанности главы правительства Мордовии Галина Лотванова, в республику поступит ещё 4,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Также читайте о том, что всем жителям Мордовии старше 65 лет, заболевшим коронавирусом, будет предлагаться госпитализация.

Источник: e-mordovia.ru