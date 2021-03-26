Сотрудники одной из колоний Мордовии ознакомились с экспозицией по истории уголовно-исполнительной системы

Сотрудники колонии-поселения № 8 УФСИН РФ по Мордовии и члены их семей посетили постоянно действующую экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы.

Экскурсовод довела до присутствующих информацию о том, что в фонде музея находится большое количество экспонатов, которые были собраны сотрудниками на протяжении многих лет.

Сотрудников заинтересовали редкие фотографии и документы, книги, карты, а также обмундирование разных лет, творческие работы, созданные руками осужденных, запрещенные предметы, изъятые у них.

Каждый посетил помещение, где можно было увидеть условия содержания заключенных в 30-40-х годах прошлого века.

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Источник: 13.fsin.su