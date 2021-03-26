В Мордовии сотрудники МЧС приняли участие в акции «Помощь без лишних слов…»

Завершилась акция, организованная ГУ МЧС РФ по Мордовии, под названием «Помощь без лишних слов…».

В рамках указанной акции представители МЧС в течении трех дней сдавали кровь и её компоненты. На вырученные средства будут закуплены автономные дымовые пожарные извещатели для установки в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи.

В акции приняли участие около 120 сотрудников и работников ГУ МЧС РФ по Мордовии, а некоторые из них участвовали целыми семьями.

Проведенная акция пополнила банк крови примерно на 60 литров.

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Источник: 13.mchs.gov.ru